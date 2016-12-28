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28 Aralık 2016 11:18

Yüzmeye KKTC’den tam destek

Yüzmeye KKTC’den tam destek

28 Aralık 2016 11:18

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye Yüzme Federasyonu Senkronize Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar’ı makamında kabul etti. Görüşmede, yüzme, açıksu ve senkronize yüzme branşlarında karşılıklı iş birliği yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Oldukça samimi ve dostane bir ortamda gerçekleşen görüşmede KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye Yüzme Federasyonu Senkronize Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar’a yavru vatan KKTC’de düzenlenecek olan tüm milli takım kamplarında lojistik desteğin sağlanacağı sözünü de verdi.
Türkiye Yüzme Federasyonu Senkronize Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar ise bu iş birliği ile KKTC’de yapılacak yarış ve kamplarla hem KKTC’li sporcu ve antrenör eğitim ve gelişimlerine katkı sağlanacağını hem de sporcuların yavru vatan KKTC’de kamp ve yarış yapma imkanları bulacaklarını söyledi.
Görüşme, başladığı gibi sıcak ve samimi bir havada sona erdi.



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