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06 Eylül 2018 12:13

Zabıta Haftası’nda Altındağ yine en önde

Ankara’nın tüm ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri, Zabıta Haftası’nda buluştu.

Zabıta Haftası’nda Altındağ yine en önde

06 Eylül 2018 12:13

192’nci Zabıta Haftası’nda Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yine en ön safta yerini aldı.


Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu olarak önce Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde tören düzenlendi. Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Onaycı, Zabıta Haftası’nın birlik ve beraberlik açısından önem taşıdığını vurguladı. 1-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Zabıta Haftası’nın moral ve motivasyonu arttırmada büyük rol oynadığını ifade eden Onaycı, bu haftanın aynı zamanda kaynaşmayı da beraberinde getirdiğini söyledi. Onaycı, zabıta ekiplerinin de polis ve jandarma gibi vatandaşın huzur ve güvenliği için çalıştığını belirterek “Zabıta, 192 yıllık bir geçmişe sahip, güçlü bir teşkilattır” dedi.


Altındağ’daki birçok soruna özveriyle ve sabırla yaklaştıklarını dile getiren Onaycı, daha huzurlu bir toplum için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. Süleyman Onaycı, Altındağ’da vatandaşın güvenliğini tehlikeye atan tüm durumları bir bir ortadan kaldırdıklarının altını çizdi. Çok geniş bir alanda hizmet verdiklerini kaydeden Onaycı, “Görev ve sorumluluklarımız her zaman farkındayız” dedi.


Onaycı, Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 7 gün 24 saat boyunca görev başında olduğunu da hatırlattı.




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