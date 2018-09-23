Zabıtadan pazar denetimi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Hedefimiz ceza kesmek değil ancak vatandaşımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önemlidir'' dedi.

Zabıta personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde pazar yerlerinde terazilerin ayarı, mühürlerin sağlamlığı, hijyen ve etiket kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşın hem sağlığını korumak hem de maddi açıdan haksızlığa uğramaması adına çok önemli olduğunu vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Zabıta ekiplerimiz, pastaneler, lokantalar, tatlı üretimi yapan imalathanelerin yanı sıra semt pazarlarımızda da denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde esnafımız hem bilinçlendiriliyor hem de eksikliklerini giderme konusunda uyarılıyor. Önce uyarılan esnaf, daha sonra yapılan kontrollerde aynı hatayı tekrar etmişse o zaman cezai işlem uygulanıyor. Hedefimiz ceza kesmek değil ancak vatandaşımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önemlidir'' ifadelerini kullandı.