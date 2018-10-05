Zabıtadan stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerdeki afaki fiyat artışlarının zabıtaya bildirilmesi yönündeki açıklamasının ardından Beypazarı Belediyesi zabıta ekipleri, rutin olarak gerçekleşen denetimlerini artırdı. Bu kapsamda tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak amacıyla ilçede bulunan iş yerleri denetlendi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Stokçuluk ya da fahiş fiyatlar ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı gereken yasal yaptırımlar uygulanacak. Zabıta ekiplerimiz ilçemizde bulunan marketlerin raflarındaki ürünlerin üretim koşullarını, fiyat etiketlerini, etiket ve kasada fiyat farkı olup olmadığını kontrol ediyor. Amacımız, stokçuluğun önüne geçmek ve vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak'' dedi.