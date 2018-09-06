Zabıtalar Başkan Ercan’ı makamında ziyaret etti

yıl dönümü münasebetiyle zabıtalar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Zabıta Haftası” nedeniyle Ankara Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu üyeleri, Ankara ilçe zabıta müdürleri ve zabıta personellerini makamında ağırladı. Başkan Ercan, zabıta personeli ile tek tek tokalaşarak, haftalarını kutladı. Halk ile iç içe olan zabıtanın belediyenin aynası olduğunu söyleyen Başkan Ercan, zabıta çalışanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi. Başkan Ercan, “Zabıtalarımız esnaf ve vatandaşlarımızın hakkını koruyarak son derece özverili çalışmalar yürütüyor. Siz değerli zabıtalarımızın zabıta haftasını ve zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, çiçek takdim ederek Başkan Ercan’a teşekkür etti. Daha sonra zabıta personeliyle hatıra fotoğrafı çekildi.