‘Zafer’ sevinci Haluk Levent ile taçlandı

Yaptığımız işlerle hizmet üretirken tarihimize, cumhuriyetimize sahip çıkmak da bizim görevimiz” dedi.

Çankaya Belediyesi, Lozan Park ve İsmet İnönü Parkı’ndan sonra Zafer Park’ı hizmete açtı. Zafer Park ile tamamlanan Lozan zaferi üçlemesi, toplamda 150 bin metrekare ile Çankayalılara yeşil, spor ve dinlenme alanı olarak hizmet verecek. Açılışta Çankayalılar, Haluk Levent’in sevilen şarkılarıyla keyifli bir gece yaşadı. Sağanak yağmura rağmen konsere akın eden Ankaralılar, Haluk Levent ile birlikte İzmir Marşı’nı da coşkuyla söyledi.

Açılış öncesi halka seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Birlik Mahallesi’nde Lozan, İsmet İnönü parklarının ardından Zafer Parkı’nı da açmanın büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek, “Varlığımızın, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün sebebi olan Atamızın en yakın silah arkadaşının adını verdiğimiz parkın yanına yaptığımız bu parka Zafer ismini vermemiz tesadüf değildir. Yaptığımız işlerle hizmet üretirken tarihimize, cumhuriyetimize sahip çıkmak da bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana Çankaya’ya 7 yeni kreş, 14 Çankaya Evi, 54 park ile 500 bin metrekare yeşil alan, 10 bin metrekare üretim ve lojistik tesisi kazandırdıklarını, belediyeye ait tüm tesisleri yenilediklerini dile getiren Taşdelen, iki yüzme havuzunun, bir buz pateni salonunun da bitmek üzere olduğunu söyledi. Taşdelen, yatırımların tamamının Çankaya’nın en değerli arsaları üzerinde yükseldiğine de dikkat çekti. Çankaya’nın en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini ifade eden Taşdelen, “Çünkü biz Mustafa Kemal’in ilçesiyiz ve yaptığımız hizmetlerle ona layık olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Açılışa Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşçı, Çankaya Belediyesi eski Başkanı Doğan Taşdelen de katıldı. Toplam alanı yaklaşık 60 bin metrekareyi bulan Zafer Park’ta çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüme yolları, bisiklet yolları, güvenlik binası bulunuyor. Bin 384 metrekarelik biyolojik göleti ile Çankaya’nın prestij parkları arasında yerini alan Zafer Park, 2 basketbol sahası, voleybol ve tenis sahası ve koşu yolu ile vatandaşlara geniş spor alanları imkanı sunuyor. Ankara’ya 40 bin 500 metrekare daha yeşil alan kazandıran Zafer Park, bölge her yaştan insanın isteklerine cevap verecek nitelikte bir yaşam alanına dönüştü.