Zaferin 96’ncı yılı Yenimahalle’de coşkuyla kutlandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan kutlamalar, Batıkent Meydan AVM önünde düzenlenen törenlerle devam etti.

Batıkent Meydan’da bayraklar dalgalandı

Belediye tarafından Türk bayrağı da dağıtılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, İyi Parti ve Vatan Partisi temsilcileri, Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri, Emekli Öğretmenler Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Batıkent Şubesi temsilcileri, Meydan AVM önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Vatandaşlar ellerinde bayrakları dalgalandırırken, Batıkentli gençler de Batıkent Meydan AVM önünde meşale yaktı.

"Her şeyimizi 30 Ağustos Zaferi’ne borçluyuz"

Vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutlayarak, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "30 Ağustos, Türk milletinin makus talihini yendiği bir tarihtir. Eğer bu zafer olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyetinden bahsetmemiz mümkün değildi. Son 11 yılı işgal halinde süren savaşlar neticesinde Osmanlı İmparatorluğu topraklarını kaybetmiş, ekonomik olarak çökmüş vaziyetteydi. Milletimiz acı ve hüzün içerisinde, büyük yokluklar çekerek bu zor dönemde ayakta kalmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının dehası sayesinde, çocuk, genç, yaşlı demeden milletimizin ortak emeği ile 30 Ağustos mücadelesi kazanılmış ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bugün ne konumda olursak olalım, her şeyimizi bu zafere borçluyuz" dedi.