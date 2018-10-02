Zehir taciri yakalandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde evde uyuşturucu madde yetiştiren ve ticaretini yapan şahıs düzenlenen operasyonla yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gökçehöyük Mahallesi'nde M.U. adlı şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirerek uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Gölbaşı Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzendi. Şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda 20 kilo 508 gram esrar maddesi, 19 adet kuru kök, 6 adet canlı kök, 1 adet esrar içme aparatı, 342 gram sarmalık kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma aparatı ve 14 adet dolu sigara sarma kağıdı, 33 adet boş sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

M.U adlı şahsın emniyet ekiplerince ilk sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.