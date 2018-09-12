Zehir tacirleri gözaltında

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonda 15 gram eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam İlçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan müstakil bir evde uyuşturucu ticaretinin yapıldığını belirleyen Polis ekipleri operasyon düzenleyerek evde bulunan biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'in yönettiği operasyonda yakalanan şahıslar üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 15 gram eroin ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Z.A (56), İ.A (52) ve M.A (16) isimli şüpheliler çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklanarak Kızılcahamam ve Sincan'da bulunan cezaevlerine gönderildi.

Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kızılcahamam Polisi tarafından son altı ay içerisinde düzenlenen 13 ayrı operasyonda 29 kişi hakkında işlem yapıldığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüphelinin ise cezaevine gönderildiği öğrenildi.