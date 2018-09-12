İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zehir tacirleri gözaltında

Ankara’nın Kızılcahamam İlçesinde emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonda 15 gram eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonda 15 gram eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam İlçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan müstakil bir evde uyuşturucu ticaretinin yapıldığını belirleyen Polis ekipleri operasyon düzenleyerek evde bulunan biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'in yönettiği operasyonda yakalanan şahıslar üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 15 gram eroin ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Z.A (56), İ.A (52) ve M.A (16) isimli şüpheliler çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklanarak Kızılcahamam ve Sincan'da bulunan cezaevlerine gönderildi.


Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kızılcahamam Polisi tarafından son altı ay içerisinde düzenlenen 13 ayrı operasyonda 29 kişi hakkında işlem yapıldığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüphelinin ise cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.