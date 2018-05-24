Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 11:06

ZİÇEV öğrencileri sevgi çiçekleri koruma alanını gezdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerine Gölbaşı Belediye serası ve sevgi çiçeği koruma alanını gezdirdi.

ZİÇEV öğrencileri sevgi çiçekleri koruma alanını gezdi

24 Mayıs 2018 11:06


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ZİÇEV öğrencilerine Gölbaşı Belediye serası ve andezit taşlarıyla süslenen koruma alanını gezdirdi. Koruma alanındaki sevgi çiçeklerine yoğun ilgi gösteren öğrenciler bol bol fotoğraf çekti. Etkinlikte öğrenciler, Gölbaşı Belediyesince ekilen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan sevgi çiçekleri hakkında bilgi aldı. Etkinlikte saksıda büyütülen sevgi çiçeklerini ellerine alan ZİÇEV öğrencileri büyük sevinç yaşadı.


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “ZİÇEV Öğrencilerimizle Gölbaşı Belediye Seramızı ve sevgi çiçeği koruma alanını gezdik. Onları çiçeklerle, toprakla buluşturmak, onların mutluluğunu görmek bizlere büyük bir mutluluk verdi. Öğrencilerimizin sevgi çiçeklerine olan ilgisi gerçekten görülmeye değerdi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç