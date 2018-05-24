Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ZİÇEV öğrencilerine Gölbaşı Belediye serası ve andezit taşlarıyla süslenen koruma alanını gezdirdi. Koruma alanındaki sevgi çiçeklerine yoğun ilgi gösteren öğrenciler bol bol fotoğraf çekti. Etkinlikte öğrenciler, Gölbaşı Belediyesince ekilen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan sevgi çiçekleri hakkında bilgi aldı. Etkinlikte saksıda büyütülen sevgi çiçeklerini ellerine alan ZİÇEV öğrencileri büyük sevinç yaşadı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “ZİÇEV Öğrencilerimizle Gölbaşı Belediye Seramızı ve sevgi çiçeği koruma alanını gezdik. Onları çiçeklerle, toprakla buluşturmak, onların mutluluğunu görmek bizlere büyük bir mutluluk verdi. Öğrencilerimizin sevgi çiçeklerine olan ilgisi gerçekten görülmeye değerdi” dedi.