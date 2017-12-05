Zihinsel engelli gençler soruyor: "Sergimizi gezer misiniz?"

Zihinsel engelli İris Gonca Eren, Kübra Sayın, Zerrin Özüdoğru ve Mehmet Özdinçer isimli gençler, Çankaya Belediyesi ve Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği işbirliğiyle yürütülen Ç’engel Atölye’de eğitim alıyor. Down sendromlu, otistik ve zihinsel engelli gençlerin eğitim aldığı Ç’engel Atölye’ye devam eden kursiyerler, yıl boyunca ürettikleri takıları, seramikleri, bez torbaları, yastık kılıflarını, çektikleri fotoğrafları sergilemenin heyecanını yaşıyor. Heyecanlarını, diğer insanlarla da paylaşmak isteyen gençler, “Bizim sergimizi de gezer misiniz?” diye soruyor. “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan sergi, 7 Aralık’a kadar görülebilecek.

“Onların ürettiklerini satın alın”

Ç’engel Atölye’ye devam eden zihinsel engelli gençler seramikten nikah şekerine, mumdan gümüş takı yapımına kadar pek çok alanda eğitim alıyor. Oteller için kapı numaraları üreten kursiyerler, ebru ve batik çalışmaları da yapıyor. Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitimcileriyle birlikte çalışan dernek gönüllüleri, ürünlerin satışından elde edilen geliri yine dernek ve çocuklar yararına kullandıklarını belirterek, “Onların sergide yer alan ürünlerini satın almanız bizlere büyük bir destek sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Otellerde, marketlerde, kafelerde istihdam olanağı sağlayan Atölye’de 16 yaş üstü zihinsel engelli 25 genç eğitim alıyor.