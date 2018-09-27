Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Gençlerbirliği: 2 - Bergama Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor'u ağırlayan Gençlerbirliği, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mustafa Aydın, Kemal Avi, Hakan Karabalcık
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir, Nadir Çiftçi, Kari Arnason (Bekir Yılmazdk. 71), Baruffi, Canberk Aydın, Mahmut Boz, Matei (Ahmet İlhan dk. 83), Cengizhan Akgün (Selçuk Şahin dk. 77), Rahmetullah Berişbek
Yedekler: Taha Demirtaş, Ahmet Oğuz, Mert Nobre, Alper Uludağ
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Bergama Belediyespor: Burak Mazak, Samet Önger, Gökhan Şahin, Furkan Aydın, Sergen Şakirler, Bünyamin Uyanık (Baran Yardımcı dk. 56), Tancer Baysal, Altan Aksoy, Ozan Başyılmaz (Mehmet Soyarslan dk. 80), Alparslan Boyraz, Kaan Şaşmaz (Şamil Günay dk. 72)
Yedekler: Fehmi Kızılata, Serhat Maden, Mehmet Tatlı, Can Yutaz
Teknik Direktör: Mustafa Sabri Odabaşı
Goller: Matei (dk. 12), Nadir Çiftçi (dk. 43) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Canberk Aydın (Gençlerbirliği), Furkan Aydın, Altan Aksoy (Bergama Belediyespor)