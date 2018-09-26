Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: MKE Ankaragücü: 2 - Serik Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Serik Belediyespor'u ağırlayan MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Kenan Özer Mahmut Akan, Putsila, Cerci, İlhan Parlak, Kehinde, Erdem Şen (Mehmet Sak dk. 79), Kaan Uykur
Yedekler: Korcan Çelikay, Yalçın Ayhan, Bifouma, Faty, Erdem Özgenç, Mert Aydeniz, Mokhtar
Serik Belediyespor: Cemal Can Düzce, Erdal Pekdemir, Taner Çekiç, Samet Alp, Çağlar Özel (Mehmet Kaya dk. 68), Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Volkan Serim
Yedekler: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Rauf Öktem, Abdurrahman Ayhanoğlu, Berkay Toker, İsmail Kayalı
Goller: Kehinde (dk. 11), Cerci (dk. 23) (MKE Ankaragücü), Volkan Serim (dk. 45+1) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Kaan Uykur (MKE Ankaragücü), Samet Alp, Erdi Taşkent (Serik Belediyespor)