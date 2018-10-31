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Ziraat Türkiye Kupası: Altındağ Belediyespor: 1 - Aytemiz Belediyespor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu mücadelesinde Altındağ Belediyespor, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Aytemiz Alanyaspor, Altındağ Belediyespor karşısında üstün bir oyunla maçı 3-1 kazanarak bir üst tura yükselen taraf oldu.



Stat: Aktepe


Hakemler: Volkan Bayarslan, Kemal Elmas, Deniz Caner Özaral


Altındağ Belediyespor: Hasan Göksu, Eycan Kaya, Efe Berker Özcan, Salih Yurt (Hüseyin Korkmaz dk. 83 ?), Oktay Kancıxx, Melih Şencanxx, Barış Bozdilki, Tugay Yıldırım, Kayhan Arduç (Bülent Kalecikli dk. 59), Furkan Dal, Ercan Güneri (Burhanettin Çakırefe dk. 74 ?)


Yedekler: Mustafa Gürbüz, Berkay Çakır, Barış Bozal, İsmail Sevindi


Teknik Direktör: Mehmet Akbulut


Aytemiz Alanyaspor: İsmail Ünal, Merih Demiral ,Kaan Kanak, Baiano, Filipe Augusto, Hasan Ayaroğlu (Junior Fernandes dk. 85 ?), Lucas Villafanez (Fabrice N'Sakala dk. 64), Taha Yalçıner, Isaac Sackey, Bobo, Djalma Campos (Georgios Tzavellas dk. 73 ?)


Yedekler: Haydar Yılmaz, Giannis Maniatis, Erdinç Mergen


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Barış Bozdilki (dk. 42) (Altındağ Belediyespor), Lucas Villafanez (dk. 29 ve 34), Bobo (dk. 74) (Aytemiz Alanyaspor)

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