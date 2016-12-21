Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Şanlıurfaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Pinto’nun ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
21. dakikada Cemil Adıcan’ın kaleciye doğru attığı geri pasta Diabate araya girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Adam Maher’in şutunu, kaleci Tomic Vjekoslav güçlükle kornere çeldi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Süleyman Abay xx, Alpaslan Dedeş xx, Erkan Akbulut xx
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Vrsajevic xx, Lukasz Szukala xx, Aykut Demir xx, Mehmet Güven xx, Ndiaye xx, Erdal Kılıçaslan xx, Diabate xx, Pinto xx, Delarge Dzon xx, Adam Maher xx
Yedekler: Karcemarskas, Koray Altınay, Webo, Regattin, Prochazka, Muhammed Bayır, Musa Çağıran
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Şanlıurfaspor: Tomic Vjekoslav xx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Mertcan Çam xx, Artun Akçakın xx, Askar xx. Oktay Delibalta xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hüseyin Kala xx, Dos Santos Fortes xx, Halil Köçer xx, Cemil Adıcan xx
Yedekler: Fatih Kaldan, Abdulaziz Solmaz, Muhammet Beşir, Kağan Söylemezgiller, Fevzi Özkan
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Gol: Diabate (dk. 21) (Osmanlıspor)