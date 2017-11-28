Tur ilk maçında 3. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, evinde Süper Lig ekiplerinden T.M. Akhisarspor’u konuk etti. Mücadeleden Süper Lig temsilcisi Akhisarspor 3-0 galip ayrılarak, ikinci maç öncesi büyük avantaj sağladı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Olcan’ın sağ çaprazdan şutu kaleci Bahadır’dan sekti. Seken topu Ankara Demirsporlu oyuncu Kerem uzaklaştırmak isterken takım arkadaşı Burak Öksüz’e çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Kadir Keleş’in sol kanattan ortasında kaleci Bahadır topu sektirdi. Seken topu önünde bulan Hora’nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

37. dakikada Sebahattin’in ceza sahası dışından sert ve düzgün şutunu kaleci Fatih iki hamlede kontrol etti.

56. dakikada Barbosa’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır son anda uzanarak topu kornere çeldi.

59. dakikada Hüseyin’in sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Umut’un kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Soner’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hora’nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top direkten döndü.

69. dakikada Barbosa’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

Stat: TCDD Ankara Demirspor

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Ahmet Şimşek xx, Burak Cansız xx

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü x, Kerem Hakan Vapurluoğlu x, Adem Sağlam xx, Burak Öksüz x, Hüseyin Erol xx, Okan Ünal xx (Güney dk. 46 x), Bilal Özhan xx, Hasan Kaya xx, Sebahattin Usta xx, Barış Gök xx (Umut dk. 46 x), Hasan Ahmet Sarı xx (Barış dk. 76 x)

Yedekler: Melikhan Kasım Kılıçarslan, Burak Sürmeli, Celal Çırpanlı, Çınar Tarhan

Teknik Direktör: Murat Parlak

T.M. Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Miguel Lopez xx (Onur dk. 46 xx), Alperen Babacan xx, Orhan Taşdelen xx, Kadir Keleş xx (Caner dk. 70 xx), Eray Ataseven xx, Aykut Çeviker xx (Soner dk. 46 xx), Olcan Adın xxx, Barbosa xxx, Muğdat Çelik xx, Hora xxx

Yedekler: Bora Körk, Lwahid Sissoko

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Burak Öksüz (dk. 20 k.k.), Hora (dk. 23), Barbosa (dk. 69) (T.M. Akhisarspor)