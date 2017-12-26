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26 Aralık 2017 19:29

Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Bursaspor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

26 Aralık 2017 19:29

Mücadelenin ilk yarısını Gençlerbirliği 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada Ertuğrul’un gelişine vurduğu şutta top direkten döndü.


25. dakikada Skuletic’in yaklaşık 30 metreden vurduğu düzgün şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Ankara 19 Mayıs


Hakemler: Barış Şimşek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Metin xx


Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Palitsevich xx, Ahmet İlhan xx, Scekic xx, Ndiaye xx, Skuletic xx, Khalili x (Kemal İssah dk. 30 x), Zeki Yavru xx, Jailton x (Milinkovic dk. 36 x)


Yedekler: Cengiz Demirtaş, Mert Çetin, Vedat Muriç, Alper Tatlısı, Murat Duruer, Alper Uludağ, Orhan Şam, Mehmet Taş


Teknik Direktör: Ümit Özat


Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Ertuğrul Ersoy xx, Faty xx, Ekong xx, Tarouco xx, Furkan Soyalp xx, Amoako Atta xx, Barış Yardımcı xx, Aziz Eraltay xx, Onur Atasayar xx, Kubilay Kanatsızkuş xx


Yedekler: Harun Tekin, Yusuf Erdoğan, Ozan Can Kökçü, Sinan Bakış, Dzon Delarge, Rüştü Hanlı, Arnold John


Teknik Direktör: Paul Le Guen


Gol: Skuletic (dk. 25) (Gençlerbirliği)




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