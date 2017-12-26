Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 1 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

Mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakikada Zeki Yavru’nun uzaktan vurduğu şutta top üstten auta çıktı.

84. dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta faul kazanan Gençlerbirliği’nde topun başına Ahmet Oğuz geçti. Ahmet’in şutunda kaleci topu kornere çeldi.

85. dakikada Bursaspor atağında topu kesen Ndiaye topu gelişi güzel şekilde rakip sahaya gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan Zeki Yavru kaleci ile karşı karşıya kalma fırsatı yakaladı. Ancak kaleci Muhammed kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Aziz’in caza sahası dışında vurduğu şutta kaleci Hopf topu güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada köşe vuruşu kazanan Bursaspor’da topun başına Yusuf Erdoğan geçti. Yusuf’un ortasına topa yükselen Faty’nin kafa vuruşunda kaleci Hopf soluna yatarak topu kontrol etti.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Barış Şimşek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Metin xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Palitsevich xx, Ahmet İlhan xx (Murat Duruer dk. 57 xx), Scekic xx, Ndiaye xx, Skuletic xx, Khalili x (Kemal İssah dk. 30 x), Zeki Yavru xx, Jailton x (Milinkovic dk. 36 x)

Yedekler: Cengiz Demirtaş, Mert Çetin, Vedat Muriç, Alper Tatlısı, Alper Uludağ, Orhan Şam, Mehmet Taş

Teknik Direktör: Ümit Özat

Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Ertuğrul Ersoy xx, Faty xx, Ekong xx, Tarouco xx, Furkan Soyalp xx (Sinan Bakış dk. 46 x), Amoako Atta xx (Yusuf Erdoğan dk. 73 x), Barış Yardımcı xx, Aziz Eraltay xx, Onur Atasayar xx (Delarge dk. 62 xx), Kubilay Kanatsızkuş xx

Yedekler: Harun Tekin, Ozan Can Kökçü, Rüştü Hanlı, Arnold John

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Gol: Skuletic (dk. 25) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Onur Atasever (Bursaspor)