Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 1 - Diyarbekirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur eleme maçı mücadelesinde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, evinde ağırladığı 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek 5. Tur'a yükseldi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Erkan Engin, Emin Yıldırım, Bersan Duran
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir, Arnason (Mert Çetin dk. 51), Deniz Yılmaz (Ahmet İlhan Özek dk. 81 ?), Escobar, Canber Aydın (Bekir Yılmaz dk. 88 ?), Mahmut Boz, Matei, Cengizhan Akgün, Rahmetullah Berişbek
Yedekler: Taha Demirtaş, Alper Uludağ, Jailton, Metehan Mert
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Diyarbekirspor: Turgut Kirveli, Saffet Yazar, Özgür Kedikli, Gökhan Ünver, Sedat Dursun (Emre Tosun dk. 73), Umut Dilek, Gökhan Köseoğlu, Emre Pehlivan (Aykut Çiftçi dk. 84 ?), Tuğay Adamcıl (Mustafa Aydoğdu dk. 46), Fikret Topaloğlu, Osman Bayrak
Yedekler: Ahmet Özer, İbrahim Has, Selman Sevinç, Alper Doğan
Teknik Direktör: İskender Eroğlu
Gol: Cengizhan Akgün (dk. 90) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Mahmut Boz (Gençlerbirliği)