İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 1 - Diyarbekirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur eleme maçı mücadelesinde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, evinde ağırladığı 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek 5. Tur'a yükseldi.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Erkan Engin, Emin Yıldırım, Bersan Duran


Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir, Arnason (Mert Çetin dk. 51), Deniz Yılmaz (Ahmet İlhan Özek dk. 81 ?), Escobar, Canber Aydın (Bekir Yılmaz dk. 88 ?), Mahmut Boz, Matei, Cengizhan Akgün, Rahmetullah Berişbek


Yedekler: Taha Demirtaş, Alper Uludağ, Jailton, Metehan Mert


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Diyarbekirspor: Turgut Kirveli, Saffet Yazar, Özgür Kedikli, Gökhan Ünver, Sedat Dursun (Emre Tosun dk. 73), Umut Dilek, Gökhan Köseoğlu, Emre Pehlivan (Aykut Çiftçi dk. 84 ?), Tuğay Adamcıl (Mustafa Aydoğdu dk. 46), Fikret Topaloğlu, Osman Bayrak


Yedekler: Ahmet Özer, İbrahim Has, Selman Sevinç, Alper Doğan


Teknik Direktör: İskender Eroğlu


Gol: Cengizhan Akgün (dk. 90) (Gençlerbirliği)


Sarı kart: Mahmut Boz (Gençlerbirliği)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.