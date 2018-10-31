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Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 1 - Erbaaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur'da MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı 3. Lig ekibi Erbaaspor'u 1-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.



Stat: Osmanlı Stadı


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay


MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Putsila (dk. 76 Mahmut Altınkaya) Cerci (Burak Evren dk. 81 ?), Bakary Kone, Kehinde, Erdem Şen, Mokhtar, Ender Aygören, Kaan Uykur


Yedekler: Hopf, Furkan Bekleviç, Sedat Ağçay, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, İlhan Parlak, Oğuzhan Orhan, Mert Aydeniz


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Erbaaspor: Nurullah Aslan, Hüseyin Yıldız (Koray Yıldız dk. 81 ?) Arda Gürel, Oğuzhan Demirer (Ulaş Sarı dk. 73), Furkan Çarkçı (Barış Şaffak dk. 78 ?) Berk Kal, Serkan Doğan, Gökay Eser, Mumin Papaker, Mehmet Demirözü, Oğuzhan Baykal


Yedekler: Taylan Arman, Gürkan Arslan, Mustafa Şeker, Tulga Balcı


Teknik Direktör: Enver Şen


Gol: Cerci (dk. 58 pen.) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Oğuzhan Demirer, Mehmet Demirözü (Erbaaspor)

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