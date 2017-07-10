Zırhlı Birliklerden geçecek bulvarda yoğun çalışma

Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, bulvarın yapılacağı alan ile çevresindeki araziyi çit döşeyerek ayırdıklarını, ardından çalışmaların daha da hızlandığını belirterek, “Yol açım çalışmalarımız, geceli gündüzlü devam ediyor. 10 şeritlik bulvarı, eylül ayı sonunda açmayı hedefliyoruz" dedi.

Eskişehir Yolu ve Bağlıca bulvarları başta olmak üzere Etimesgut ve Sincan bölgesindeki trafiğe büyük rahatlık kazandıracak bulvarın yapım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Üçpınar,“Yolun yapımına geçen ay başlamıştık. Yolun sınırlarını çevreleyen tel çitlerin çekiminin tamamlanmasıyla, çalışmalarımızı hızlandırdık. 50 araçla geceli gündüzlü çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede müthiş ilerleme kaydedilmiş olacak. 5 gidiş-5 geliş olacak bulvarı, Eylül ayı sonuna kadar bitirip, hizmete açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bulvarın tamamlanmasıyla, araçların Sabancı Bulvarı’ndan transit şekilde Bağlıca Bulvarı’na geçebileceğini kaydeden Üçpınar, bulvarın, Bağlıca Bulvarı’na bağlandığı noktada 2 ‘U’ köprüsü, mevcut güzergahta da 2 köprülü kavşak ve menfez bulunacağını söyledi. Üçpınar, bulvarın ayrıca Gordion Alışveriş Merkezi’nin önünden, Ankaralılar Caddesi ve Eskişehir Yolu’na da köprülü kavşak sistemiyle bağlanacağını bildirdi.