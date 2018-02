Zirvedeki kadınlar Türkiye’ye geliyor

3 bin karenin üzerinde fotoğrafın değerlendirileceği jüri toplantısı için Afganistan’da eşi tarafından burnu kesilen Aisha isimli kadının portresiyle 2010 yılında Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazanan (World Press Photo of the Year in 2010) Jodi Bieber Güney Afrika’dan, Reuters Haber Ajansı’nın Wider Image Editorü Gabrielle Fonseca Johnson İngiltere’den ve Hollanda Haber Ajansı ANP’nin Fotoğraf Editörü Pelin Tatli Hollanda’dan Türkiye’ye geliyor.

Aisha’nın hayatını değiştiren kadın Antalya’da

Dünya basın fotoğrafının üç önemli kadın ismi Jodi Bieber ve Gabrielle Fonseca Johnson, Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları seçimi için geldikleri Antalya’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Fotoğrafın Kadın Gözleri” konulu söyleşiyle de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde fotoğraf severlerle buluşacak. Jodi Bieber, Afganistan’da fotoğraflarını çektiği Aisha isimli kadının hayatının çektiği fotoğraflarla değiştirmişti. 2010 yılında Time dergisinin kapağında yayınlanan fotoğrafta cezalandırılmak için kocası tarafından burnu ve kulakları kesilen Aisha’nın portresi vardı. Bu yayının ardından ABD’ye sığınan Aisha, estetik ameliyatlarla bir burun sahibi oldu. Fotoğraflarında özellikle kadınların yaşadıklarını anlatan çalışmalarıyla dünyada saygın bir yer edinen Bieber, bu olaylara ilişkin tanıklıklarını paylaşacak. Reuters fotoğraf editörlerinden Gabrielle Fonseca Johnson ise her gün ekranlarına gelen on binlerce kare fotoğraf arasından kadın bakış açısıyla yaptıkları seçimleri değerlendirecek.

3 bin fotoğraf 8 kategori

Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda 3 bin karenin üzerinde fotoğraf değerlendirilecek. Yarışmada 8 kategoride ödüller verilecek. Spor Toto Spor Fotoğrafları ve Zafer Eğitim Kurumları adına da özel ödüller verilecek. Yılın Basın Fotoğrafları 2018 jürisi ise 9-11 Mart tarihleri arasında Antalya’da Aska Otel’de toplanacak. Yarışmanın sonuçları ise 3 gün süren değerlendirmeler sonunda açıklanacak.

Türk basın fotoğrafına yön verenler

Jüri’de ayrıca geçtiğimiz yıl dünya basın fotoğrafı ödülünü kazanan AP Türkiye Fotoğraf Editörü Burhan Özbilici, Türkiye’nin yakından tanıdığı foto muhabiri Coşkun Aral, Pulitzer ödüllü foto muhabiri Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı Görsel Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, geçtiğimiz yıl Magnum’a seçilen ilk Türk olan foto muhabiri Emin Özmen, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, basın fotoğrafçılığından İnstagram’da 1,6 milyonun üzerindeki takipçisiyle dünya fenomenleri arasına giren Mustafa Seven, basın fotoğrafının ustalarından Şükrü Akın, Depo Photos yayın yönetmenlerinden Tolga Adanalı ve TFMD Başkanı Rıza Özel gibi birçok önemli isim de yer alıyor.

Üç gün sürecek değerlendirme

Organizasyonun Türkiye’nin en köklü fotoğraf yarışması olduğunu belirten TFMD Başkanı Rıza Özel, “Öyle ki, bu yarışmanın yalnızca sonuçları değil, etkinlik programları da ilgi uyandırıyor. Jüri toplantılarımızda konuk ettiğimiz değerli isimleri farklı etkinliklerle de kentin sosyal hayatına katkı sağlaması için çaba harcıyoruz. Son 8 yıldır jüride dünyaca ünlü isimleri ağırlıyoruz. Bu yıl konuklarımız mesleklerinde dünyanın en önemli isimleri arasında zirvedeki kadınlar. Kadına yönelik özellikle şiddet haberlerinin arttığı bu dönemde bir farkındalık oluşturmak istedik. Gençleri önemsiyoruz, yalnızca geçtiğimiz yıl 12 farklı üniversiteye ulaştık. Jüri toplantımız için Türkiye’ye konuk olan dünya basın fotoğrafının zirvesindeki kadınları gençlerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.

İşte Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 jürisi

Jodi Bieber Foto Muhabiri (Güney Afrika), Gabrielle Fonseca Johnson Reuters Ajansı Wider Image Editorü (İngiltere), Pelin Tatli ANP Fotoğraf Editörü (Hollanda), Burhan Özbilici Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü, Coşkun Aral Foto Muhabiri, Murad Sezer Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü, Mustafa Seven İnstagram Fenomeni Foto Muhabiri, Ahmet Sel Anadolu Ajansı Görsel Yayınlar Yönetmeni, Sebati Karakurt Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü, Bünyamin Aygün Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü, Emin Özmen Magnum Foto Muhabiri, Şükrü Akın Foto Muhabiri, Tolga Adanalı Depo Photos Yayın Yönetmeni, Mehmeh Akarca BYEGM Genel Müdürü, Rıza Özel TFMD Başkanı - Hürriyet Foto Muhabiri