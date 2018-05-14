Mamak Belediyesi Seğmen Konağı ve Şafaktepe Aile Merkezi kursiyerleri ürettikleri eserlerini yılsonu sergisiyle görücüye çıkardı. Büyük beğeni toplayan el emeği göz nuru serginin açılışını Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda kursiyer gerçekleştirdi. Kursiyerlerin yaptığı iğne oyasından mefruşata, takı tasarımdan ahşap boyamaya kadar birçok ürün ziyaretçilerden tam not aldı.

Mamaklı kadınlar hevesli

Mamaklı kadınları öğrenme hususunda son derece hevesli olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Amacımız daha çok kadına ulaşmak” dedi. Birçok imkanın sunulduğu aile merkezlerine her yıl bir yenisinin eklediğini de ifade eden Polat, “Başkan Akgül’e bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kendilerine olan güvenleri artıyor

Kursiyerlerin ürünlerini tek tek inceleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hanım kardeşlerimiz burada öğrendikleri ile hayat standartlarını yükseltiyor ve meslek öğreniyor. Yaptıkları işleri görünce kendilerine olan güvenleri artıyor. Emeği geçen bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.