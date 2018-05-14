Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 10:20

Ziyaretçilerden tam not aldı

Mamaklı kadınlar, yıl boyunca öğrendikleri el becerilerini ve bilgi birikimlerini sergiye taşıdı.

Ziyaretçilerden tam not aldı

14 Mayıs 2018 10:20

Mamak Belediyesi Seğmen Konağı ve Şafaktepe Aile Merkezi kursiyerleri ürettikleri eserlerini yılsonu sergisiyle görücüye çıkardı. Büyük beğeni toplayan el emeği göz nuru serginin açılışını Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda kursiyer gerçekleştirdi. Kursiyerlerin yaptığı iğne oyasından mefruşata, takı tasarımdan ahşap boyamaya kadar birçok ürün ziyaretçilerden tam not aldı.


Mamaklı kadınlar hevesli


Mamaklı kadınları öğrenme hususunda son derece hevesli olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Amacımız daha çok kadına ulaşmak” dedi. Birçok imkanın sunulduğu aile merkezlerine her yıl bir yenisinin eklediğini de ifade eden Polat, “Başkan Akgül’e bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Kendilerine olan güvenleri artıyor


Kursiyerlerin ürünlerini tek tek inceleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hanım kardeşlerimiz burada öğrendikleri ile hayat standartlarını yükseltiyor ve meslek öğreniyor. Yaptıkları işleri görünce kendilerine olan güvenleri artıyor. Emeği geçen bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç