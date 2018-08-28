Zorla evlendirilmek istenen çocuk, polisler tarafından kurtarıldı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düğün salonuna giderek kız çocuğunu kurtardı. Küçük kız çocuğunun ifadesinde "Beni aileme değil, yurt dışındaki akrabalarıma teslim edin" dediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Y.Ç, dün akşam saatlerinde 23 yaşındaki T. Ç. ile evlendirilmek üzere ilçede bulunan düğün salonuna götürüldü. Gelin odasında bekletilen kız çocuğu, polis ekiplerini arayarak ’ailesi tarafından zorla evlendirildiği’ ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düğün salonuna giderek küçük kızı düğün salonundan aldı. Küçük kız çocuğunu karakola getiren ekipler kıza "Seni kime teslim edelim" diye sordu. Bunun üzerine kız çocuğu ailesine iade edilmek istemediğini belirterek "Beni yurt dışındaki akrabalarıma gönderin" dedi. Ekipler kız çocuğunun talebi üzerine 14 yaşındaki Y.Ç.’yi Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. Ayrıca kızı zorla evlendirmek istedikleri iddia edilen anne ve babası ile damat T.Ç. hakkında ise yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polis ekiplerince koruma altına alınan çocuğun ise Sosyal Hizmetler yetkilileri koordinesinde bir sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.