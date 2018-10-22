Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda ilk “evet”

Nikah salonunun ilk “Evet”i Gökçe gelinden, ilk imza da genç damat Memduh Çağrı Demir'den geldi.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu ilk konuklarını ağırlarken, salonun ilk “Evet”i Gökçe gelinden, ilk imzası da damat Memduh Çağrı Demir'den geldi.

Çankaya Belediyesinin Vedat Dalokay Nikah Salonu ve Ek Hizmet Binası'nda yer alan Çayyolu Nikah Salonu'ndan sonra 3. nikah salonu da hizmete başladı. Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde yer alan nikah salonu geçtiğimiz hafta sonu ilk konuklarını ağırladı.

Ekrana canlı olarak yansıtılan nikahın ardından ömür boyu mutluluklar dileyen nikah memuru ilk imzaların atıldığı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen imzalı kalem takımını genç çiftlere armağan etti.

Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi'nde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan nikah salonu, oda nikahı ve salon nikahı hizmetlerini bir arada verecek. Hafta içi mesai saatleri içerisinde hafta sonları ise saat 12.00'den itibaren nikah akitlerinin gerçekleştirileceği salonda işlemler saat başı gerçekleştirilecek.