Çankaya Belediyesinin Yıldızevler Mahallesi’nde inşa ettiği Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi hızla yükseliyor. 2016 yılının sonunda temeli atılan dev tesisin farklı donatılarıyla büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Alper Taşdelen, “Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik; 3 kültür merkezi, 7 kreş, 14 Çankaya Evi, 7 Baharevi, 55 yeni park gibi çok sayıda eseri Çankaya’ya kazandırdık. Bu yatırımlarımızın içerisinde çok kıymetli olan bir eserimiz var. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi, Zübeyde annemizin adını verdiğimiz tesis. Atamızın adını en büyük parkımıza, en büyük kültür merkezimize verdik. Değerli annesinin adına da çok büyük bir tesis inşa ederek Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi olarak yaşatacağız” diye konuştu.

1000 kişilik düğün salonu

Çankaya’ya dev bir tesis kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirten Başkan Alper Taşdelen, “Hizmetlerimizi ve projelerimizi halkımızın ihtiyaçlarına, Çankayamızın eksiklerine yönelik gerçekleştiriyoruz. Atatürk Kültür Merkezinden sonra en büyük tesisimiz olan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi düğün salonuyla, nikah salonuyla, Çankaya Eviyle, kafeteryalarıyla, kütüphanesiyle binlerce Çankayalıya hizmet verecek. Kapsamlı bir tesisi kazandırmak yatırımlarımız arasında önemli bir noktaydı. 1000 kişilik düğün-yemek organizasyonları için toplantı salonu, 400 kişilik nikah salonu, çok sayıda kursun verileceği Çankaya Evi, kafeterya ve sosyal donatı alanlarının bulunacağı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Çankayamıza armağan olsun” dedi.