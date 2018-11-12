Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde ilk düğün

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tesisin ilk düğününde Melike-Sezai Erdem Değirmenci çiftinin nikahını kıyarak, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Düğün ve Kokteyl Salonu'nun ilk düğünü Diş Hekimi Melike Kan ve Anestezi Uzmanı Dr. Sezai Erdem Değirmenci'nin oldu. Genç çiftin nikahını kıyan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, nikahta kullanılan kalemi damada, evlilik cüzdanını da geline takdim etti. Eylül ayının ilk günü açılışı gerçekleştirilen ve içinde hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının düzenlendiği Çankaya Evi de bulunan tesis, kütüphanesiyle de gençlere hizmet veriyor. Nikah Salonu, Düğün ve Kokteyl Salonu bulunan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, ilk günlerden itibaren ilgi odağı oldu. Çok amaçlı hizmet veren düğün ve kokteyl salonu yemekli davetlerde 450, kokteyl ve toplantı benzeri etkinliklerde de bin kişi kapasiteli salonuyla ilk düğün töreninde de tam not aldı.