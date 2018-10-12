Alanya'da ilk kez düzenlenen 1. Alanya Uluslararası Bisiklet Festivali başladı. Sporcular, Kestel Mahallesi'ndeki kamp alanına yerleşti.

Katılımın ücretsiz olduğu, üç gün sürecek olan festivalin ilk gününde 100' e yakın çadır kuruldu. 200'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Dim Çayı ve Mağarasına gezi düzenlendi. Sporcular, Alanya'nın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde bisiklet turunu gerçekleştirdi.

13 Ekim cumartesi günü saat 11.30 da Syedra Ören Yeri, saat 12.30 da Sapadere Turu, saat 21.00 da konser düzenlenecektir. Festivalin son günü olan 14 Ekim Pazar günü ise saat 11.30 da Şehir Korteji gerçekleştirilecek.