‘1 Film 1 Konuk’ söyleşisi

Muratpaşa Belediyesi’nin Türk sinemasının Altın Portakal ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturduğu ‘1 Film 1 Konuk’ serisinin ilki, 48’inci festivalden ‘Jüri Özel Ödülü’ alan ‘Nar’ ve yönetmeni Ümit Ünal’ın katılımıyla gerçekleşti. Antalya Kültür Sanat’ta gerçekleşen etkinliğe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve oğlu Efe Uysal’la birlikte katıldı.

“Kültür ve Sanat insanı”

Etkinlik, son 2 yıldır Muratpaşa Belediyesi yayını olarak okuyucuyla buluşan ‘Modern Zamanlar’ sinema dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncer Çetinkaya’nın açılış konuşmasıyla başladı. Çetinkaya, “Modern Zamanlar sinema dergisinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan, amatör olarak müzikle uğraşmasının yanında Lavinya’nın Aşkla İmtihanı’yla da anımsanacağı üzere gerçek kültür ve sanat insanı olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a, bu tarihsel etkinlikte bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Söylemeye devam edeceğiz”

Başkan Uysal ise, Antalya’nın 14 Kasım 1914’te ilk Türk filminin çekilmesiyle başlayan Türk sinemasının Altın Portakal’la 54 yılına sadece tanığı olmadığını söyledi. Festivalin ‘Ulusal Uzun Metraj’ yarışmasıyla birçok genç yönetmenin sinemaya devamını sağladığını, ulusal sinemaya güçlü bir destek sunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Antalya Film Festivali’ni ‘Uluslararası hale getiriyoruz’ diyerek festivalden ulusal yarışma kısmının kaldırılmasıyla başarılamayacak bir iş denenmiş oluyor. 12 Eylül 1980’de festival yapılamamıştı. 21 yıl sonra o ödüller ‘Geç Gelen Altın Portakal’ adıyla yapıldı. Bu yanlıştan dönülmesini temenni ediyoruz. Altın Portakal unutulmayacak, unutturulmayacak. Bu filmler bizim birikimlerimiz. Sanat tarihimiz. Bunu biran an önce kavrayıp kamusal uygulamayı değiştirmelerini temenni ediyoruz. Ulusal yarışma yeniden geri gelene kadar bunu söyleyip duracağız. Belki alternatif bir şeyler de yapacağız.”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından serinin ilk konuğu yönetmen Ümit Ünal’a teşekkür plaketini takdim etti. Altın Portakal ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluştuğu ‘1 Film 1 Konuk’ serisinin ilki, ‘Nar’ filminin gösterimi ve yönetmeni Ünal söyleşisiyle sona erdi.