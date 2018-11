1 Ocak'ta dijital Kızılay dünyası başlayacak

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurumsal Otomasyon Projesi kapsamında, 1 Ocak'ta E-Kızılay uygulamasına başlanacağını belirterek, "Kurumun içerisindeki kağıtla haberleşme sistemi artık kaldırılıyor. Bütün sistemler elektronik ortamda gönüllülerimizin, bağışçılarımızın, saha çalışanlarımızın, faydalanıcılarımızın tamamını elektronik ortamlardan erişebileceği dijital Kızılay dünyası oluşturuyoruz. Bu bizim hesap verebilirliğimizi arttıracak" dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası ve Kızılay'ın 150'nci yılı dolayısıyla Antalya'da Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya yatıldı. Kınık, Kızılay olarak hedeflerini ve yaygınlaşacak projelerini açıkladı. Kendilerini, modern dünyaya, modern dünyanın beraberinde gelen yeni sorunlara ve gelecekten gelen gerçekliklere hazırlamak zorunda olduklarını belirten Kınık, "Bir buçuk asırlık bir çınarın önümüzdeki bir buçuk asır daha ayakta kalması için bunu yapması gerekiyor. Bu anlamda özellikle toplumumuzun ve bağışçıların güvenini kazanmak için tam bir şeffaflık ve hesap verebilir bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bütün süreçlerimizi izlenebilir, otomasyon aracılığıyla kaydedilen ve bağışçılara hesap verebilen bir sürece dönüştürüyoruz" diye konuştu.

"Kurumun içerisindeki kağıtla haberleşme sistemi artık kaldırılıyor"

Kurumsal Otomasyon Projesinin 1 Ocak'ta başlayacağını vurgulayan Kınık, bu anlamda E-Kızılay programlarına geçeceklerini kaydetti.

E-Kızılay'ın Türkiye'nin en kapsamlı dijital dönüşüm programlarından biri olduğunu vurgulayan Kınık, “Kurumun içerisindeki kağıtla haberleşme sistemi artık kaldırılıyor. Bütün sistemler elektronik ortamda gönüllülerimizin, bağışçılarımızın, saha çalışanlarımızın, faydalanıcılarımızın tamamını elektronik ortamlardan erişebileceği dijital Kızılay dünyası oluşturuyoruz. Bu bizim hesap verebilirliğimizi arttıracak" ifadelerini kullandı.

Eğitimler yaygınlaşacak

Toplumu afetlere hazırlamak için güvenli yaşam, eğitim kültürü ve seferberliği oluşturduklarını bildiren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yaptıklarını söyledi. Eğitimlerin Kızılay şubeleri tarafından verildiğini aktaran Kınık şöyle konuştu:

"Verilen eğitimlerle, afet bilinci oluşturma, ilk yardım eğitimleri verme, sağlıklarını nasıl koruyacaklarını onlara öğretme, terör ve uyuşturucu gibi kötü şeylerden koruma gibi faaliyetlerimiz olacak. 1 Ocak'ta otomasyon sistemi devreye alınacak. Önümüzdeki dönemde de toplum temelli bütün faaliyetlerimiz yaygın şekilde, Türkiye'nin her noktasında bin 2 şube ve temsilciliklerde yaygınlaşmış olacak. Kızılay 3 temel görev üzerine inşa edilmiş bir kurum. Toplum sağlığı, kan, kök hücre bağışı gibi ülkemizdeki bütün ihtiyacı karşılayan bir kuruluş. Dolayısıyla 3 bin 300 kişilik bir ordu her gün Türkiye'de yaklaşık 9-10 bin ünite kan toplayıp, bin 300 hastaneye ulaştırmak için çalışıyor. Her yıl yaklaşık 3 milyon ünite kan alıyoruz."

Şırnak'ta ve Hakkari'de başlayacak

Öte yandan Kızılay'ın bir afet kurumu olduğunu hatırlatan Kınık, "Afet risklerinin azaltılması, afete müdahale kapasitenin arttırılması, afetlerden sonra iyileştirme noktasında müdahale kapasiteyi arttırmak için yoğun bir seferberlikle çalışıyoruz. Bir taraftan da insani yardım kuruluşu. Aşırı yoksullukta sıkıntı içerisinde vatandaşlarımız başta olmak üzere, onları kurtarabilecek yeni mikro kredi, mikro finans ve mikro girişimcilik operasyonu başlatıyoruz. Bu çok yakında Şırnak ve Hakkari'de kızlarımız ve kadınlarımız üzerinde başlayacak olan sosyal girişimcilik hamlesi seferberliği. Bu tüm Türkiye'ye yayılacak" dedi.

Başkan Kınık, Kızılay'ın varlıklarını daha iyi değerlendirmek için gelirlerini arttırmak ve çalışmalarını sürdürebilecek yeni iş modelleri üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.