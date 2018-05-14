1. Şarampol Şenliği Mehmet Erdem konseri ile sona erdi

Şarampol Şenlikleri ünlü sanatçı Mehmet Erdem’in verdiği konserle sona erdi. Antalyalılara eğlence dolu 4 gün yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şarampol’de Ramazan Ayı boyunca etkinliklerin devam edeceğini belirterek, Antalyalıların her şeyin iyisine layık olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Efsane Geri Dönüyor’ sloganıyla başlattığı Şarampol Caddesi Projesi, yenilenen çehresiyle Antalyalılarla buluştu. Antalya’nın merkezi yapan projenin resmi açılışı, 1. Şarampol Şenlikleriyle taçlandırıldı. 4 gün süren şenlik 7’den 70’e herkesi kucakladı. Her gün binlerce vatandaşın akın ettiği Şarampol Caddesi, birbirinden değerli sanatçıları ağırladı. Aleyna Tilki ile başlayan konser zinciri Mehmet Erdem’le son buldu. Caddede yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü,

Başkan Türel’den müjde

Şenliklerin son gününde gerçekleşen Mehmet Erdem konserine ve etkinliklere Başkan Menderes Türel ile eşi Ebru Türel de katıldı. Alanı dolduran binlerce Antalyalıyı selamlayan Başkan Türel, Antalyalılara bir de müjde de verdi. Ramazan ayında da etkinliklerin Şarampol’de devam edeceğini belirten Başkan Türel, Antalya halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledi. Sahneyi Mehmet Erdem’e bırakan Türel çifti sevilen sanatçıyı dinlemek için vatandaşın arasına girerek, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Mehmet Erdem’den müthiş konser

1. Şarampol Şenlikleri’nin son gününde sahne alan Mehmet Erdem, birbirinden güzel hit parçalarını seslendirdi. Alanı dolduran binlerce Antalyalı ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Duygusal ve hareketli parçaları ile binlerce Antalyalıyı mest eden Mehmet Erdem, caddeyi çok beğendiğini söyledi. Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.