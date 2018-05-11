1. Şarampol Şenlikleri Aleyna Tilki konseriyle başladı

Şarampol Şenlikleri Aleyna Tilki konseri ile başladı. Aynı zamanda caddenin açılışının yapıldığı gecede Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Şarampol bütün güzelliği ile sizlerle. Biz bu yola sizinle çıktık. Sizlere böyle güzellikler yakışır” dedi. Ünlü sanatçı Aleyna Tilki de en sevilen parçalarını Antalyalılar için seslendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Efsane Geri Dönüyor sloganıyla başlattığı Şarampol Caddesi Projesi, yenilenen çehresiyle Antalyalılarla buluştu. Bir dönem Antalya ticaretinin merkezi olan Şarampol Caddesi’nde eski hareketliliğin sağlanacağı ve Şarampol’ü yeniden Antalya’nın merkezi yapacak projenin resmi açılışı, 1. Şarampol Şenlikleriyle taçlandırıldı. Düzenlenen açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, meclis üyeleri ve binlerce Antalyalı katıldı.

Türel: “Efsane geri döndü”

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman konseri öncesi Antalyalılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Ne dedik yola çıkıyorken, Şarampol’ü güzelleştireceğiz dedik. Antalya’nın efsanesi Şarampol dedik, efsane geri dönüyor dedik. Efsane geri döndü. Şarampol bütün güzelliği ile sizlerle beraber” dedi.

“Türkiye güzel Antalya çok güzel”

Şarampol’de artık etkinliklerin eksik olmayacağı müjdesini veren Türel, “Tabii ki burada esnaflarımız var. Burada sanatsal ve kültürel etkinlikler, konserlerle, Ramazan’da da mübarek ayda da çok güzel programlarla burada esnafımızın işleri artacak. Aynı zamanda görüyorsunuz evlerimizin mülk değerleri 3’e katladı. Şarampol’ün değerini de hep birlikte arttıracağız. Biz bu yola sizinle çıktık. Yapalım mı dedik, yap dediniz. Sizlere böyle güzellikler yakışır. Türkiye güzel, Antalya çok güzel” diye konuştu.

“Şarampol ve Tonguç’a 50 milyon TL”

Şarampol ve Tonguç’taki değişimi anlatan Türel, Antalyalılara “Siz bu güzelliklerin gerçek sahibisiniz, 25 milyon TL Şarampol Caddesi’ne harcadık. 24 milyon Tonguç’taki 3 kavşak için harcadık. Helali hoş olsun. Eskiden Tonguç Caddesi’nde iki damla yağmurda sel olurdu yolda karşıdan karşıya geçemezdik. Şimdi hamdolsun o dert de bitti. Biz sizin için çalışıyoruz. Size hepsi helal olsun. Bu güzellikleri siz fazlasıyla hak ediyorsunuz. Siz bu güzelliklerin gerçek sahibisiniz çünkü siz bizi destekliyorsunuz, biz çalışıyoruz bu güzellikler ortaya çıkıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel cadde bütün Antalya’ya hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Dere: “Esnaf dostu başkan”

Şarampol esnafı adına konuşan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ise, Menderes Türel’in, sözde değil özde esnaf dostu olduğunu belirterek teşekkür etti.

Aleyna Tilki büyüledi

Konuşmaların ardından sahne alan Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman muhteşem sahne performansı ile göz doldurdu. Antalyalılar Aleyna Tilki’nin sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi karşısında hareketli parçaları ile hayranlarını coşturan Aleyna Tilki unutulmaz bir gece yaşattı.