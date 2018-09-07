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07 Eylül 2018 12:28

10 bin lirasını çaldıran dilenciden hırsızı bulana 2 bin TL ödül vaadi

Antalya’nın Alanya ilçesinde dilenerek hayatını sürdüren ve içinde 10 bin TL bulunan cüzdanı çalınan 78 yaşındaki Mustafa Sezen, parasını çalan hırsızı bulana 2 bin TL ödül vereceğini söyledi.

10 bin lirasını çaldıran dilenciden hırsızı bulana 2 bin TL ödül vaadi

07 Eylül 2018 12:28


Alanya ilçesinde 10 yıldır dilenen ve yaşlılık aylığı alan Mustafa Sezen, iki gün önce dolmuşta cüzdanını çaldırdı. Dolmuştan indiğinde cüzdanının yerinde olmadığını gören Sezen hemen karakola gitti. İçinde yaşlılık aylığı da dahil yaklaşık 10 bin lira bulunan cüzdanının kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığını söyleyen Mustafa Sezen, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Hırsıza seslenip "Benimle birlikte mi çalışıyor" diyen Sezen, parasının bulunmasını sağlayana 2 bin TL ödül vaadinde bulundu. Sabah evden çıkıp dolmuşa bindiğini ve indiğinde ilaç almak için eczaneye gittiğini söyleyen Sezen, "Dolmuştan indim, hap alayım dedim bi baktım ne cüzdan var ne kimlik var, gitmiş. Bulana 2 milyar lirasını vereceğim paranın. Benimle mi çalışmış, üç aylık maaş param da vardı" dedi.


Sezen, "Paramı bulan zamanında almayaymış cebimden, cebimden çekmiş paramı. Cebimde saklayacağım tabii. Allah büyük, benim hanımım diyor ki o hırsız götürüp bir yerde kesmemiş diyor. Dolmuş parasını elden aldım sabah gelirken ben. Benim buralarda para dilenmeme yazık değil mi. Günde ancak 6 saat çalışabiliyorum" diye konuştu.


Mustafa Sezen, daha sonra Alanya sokaklarında dilenmeye devam etti.




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