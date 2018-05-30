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30 Mayıs 2018 10:07

10 Bini aşkın kişi iftarda buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesinin birlikte düzenlediği 5.

10 Bini aşkın kişi iftarda buluştu

30 Mayıs 2018 10:07

Gazipaşa Geleneksel İftar Buluşmasına 10 bini aşkın kişi katıldı. Cumhuriyet meydanında düzenlenen iftar programı katılan ilçe halkı meydana sığmayınca yollara ilave masa ve sandalye atıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in programı nedeniyle katılamadığı iftara ev sahipliği yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, davetlileri selamladı. AK Parti 6. Sıra Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik’in de katıldığı iftar programı Gazipaşa Belediyesi Mehter Takımının dinletisiyle başladı. Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Korusunun ilahi dinletisinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Duanın ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.


İftar sonrası konuşan Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, her geçen yıl iftar sofralarının daha da kalabalıklaştığını ve bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Birlik olmanın önemine değinen Çelik, "Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, her yıl soframızı daha da büyüteceğiz. Bir olunca çok güzel oluyoruz. Allah bozmasın ve ibadetlerinizi kabul eylesin" dedi.


Konuşmanın ardından davetlilere çay ikramı yapıldı.




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