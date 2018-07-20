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20 Temmuz 2018 18:07

10 günde 500 ünite kan bağışı

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi, Korkuteli ilçesi’nde 10 günde 500 ünite kan topladı.

10 günde 500 ünite kan bağışı

20 Temmuz 2018 18:07


Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi, “Kan Bağışı” kampanyası çerçevesinde Korkuteli’nde 10 gün boyunca kan bağışı standı açtı. Kızılay tır’ında gerçekleşen Kan bağışında 10 günde 500 ünite kan toplandı.


Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Adem Sönmez, Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunu belirterek, “Korkuteli’ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. 2 hafta sürecek olan Kan bağışı kampanyasının ilk 10 gününde 500 bağışçımız kan verdi. Kan bağışı kampanyamız hafta sonuna kadar devam edecek. Korkuteli halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Sağlık problemi bulunmayan tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Dr. Sönmez, “Kan grubu zor bulunan vatandaşların aynın kan grubunu taşıyan ve acil kan ihtiyacı olanlara hemen yardımcı olabilmek için kan bağışına önem verilmesini istiyoruz. Ülkesini ve insanını seven, sorumluluk sahibi herkesi gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılay’ına kan vermeye çağırıyoruz” dedi.




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