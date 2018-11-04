10 Kasım'da Atatürk için 4 kilometrelik saygı yürüyüşü

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümünün 80'inci yıl dönümünde, Muratpaşa Kent Meydanı'ndan Erdal İnönü Kent Parkı'na uzanacak 4 kilometrelik saygı yürüyüşü düzenliyor.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlanışının 80'inci yıl dönümünde Muratpaşa Kent Meydanı'ndan Erdal İnönü Kent Parkı'na uzanacak 4 kilometrelik saygı yürüyüşü ve bisiklet turuyla anacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi, Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü Derneği, Antalya Bisiklet Grubu ile Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu'nun destek verdiği anma etkinliği, 10 Kasım Cumartesi saat 08.50'de Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binası yanındaki Muratpaşa Kent Meydanı'nda başlayacak.

Meydandaki anma programı saatler Atatürk'ün ölümsüzleştiği anı, 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek. Törenin ardından eski Lara Caddesi üzerinden Erdal İnönü Kent Parkı'na uzanacak 4 kilometrelik “Atatürk'e Saygı Yürüyüşü” düzenlenecek. Yürüyüşle eş zamanlı olarak Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü Derneği üyeleri de Konserve Koyu'ndan İnciraltı Plajı'na yüzecek plajına yüzecek. Yürüyüşe Antalya Bisiklet Grubu üyeleri de bisikletleriyle katılacak. Etkinlik, Erdal İnönü Kent Parkı'nda katılımcılara anı madalyası verilmesi ve hep bir ağızdan Atatürk'ün sevdiği şarkılarını seslendirilmesiyle sona erecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Kasım'ın sadece bir anma değil, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine inanç ve bağlılığının en güçlü şekilde dile getirildiği günün ifadesi olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “O'nun ilke ve devrimlerine, Türkiye'yi muasır medeniyetlerin de üzerinde çıkarma hedefine inanç ve bağlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzla sadece bir anma için değil büyük bir vefanın, minnetin ve bağlılığın ifadesi olarak 10 Kasım'da, her zaman ve her koşulda olduğu gibi, Antalya olarak bir araya geleceğiz” diye konuştu.