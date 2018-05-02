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02 Mayıs 2018 13:09

10 TL’lik fatura için 15 TL yol masrafı sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçe merkezine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşın işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmesi ve yerinde hizmet vermesi amacıyla ‘’Mobil Hizmet Aracı’’ uygulamasını başlattı.

10 TL’lik fatura için 15 TL yol masrafı sona erdi

02 Mayıs 2018 13:09

Bir çeşit gezici şube ile uzak mahallelerdeki vatandaş ilçe merkezine gitmeden işlemlerini en hızlı şekilde yapabilecek.



Mobil hizmet araçları Gezici şube gibi çalışıyor


ASAT Genel Müdürlüğü Mobil Hizmet Araçları, içerisinde ki teknik donanım ve mevcut personeli ile adeta gezici bir ASAT şubesi gibi çalışıyor. İlk etapta 2 ‘Mobil Hizmet Aracı’nın dahil edildiği uygulamada, araç içerisinde 1 tahsilat veznesi ve 1 abone veznesi olarak iki personel bulunuyor. Ayrıca 2 dizüstü bilgisayar, 1 nokta vuruşlu yazıcı, 1 tarayıcı - fotokopi özellikli lazer yazıcı ve pos cihazı bulunan Mobil Hizmet Araçları tam bir sabit vezne görevini yerine getirebilecek düzeyde hizmet veriyor. Modem ile cep telefonunun kapsama alanında olan bütün noktalarda çalışabilecek durumdaki araçlarda güvenliği sağlamak için 1 adet kamera ve kayıt cihazı ile çelik para kasası da bulunuyor.



10 TL’lik Fatura İçin 15 TL’lik yol masrafına son


Mobil Hizmet Aracı ile ilk uygulama geçtiğimiz hafta Korkuteli Küçükköy Mahallesi’nde yapıldı. Uzak mahallelerden merkez veznelere gelmekte zorluk çeken vatandaşlara su tahsilatı, yeni abone başvurusu, abone devir, abone iptali gibi konularda hizmet veren ASAT, vatandaşların şikayet ve taleplerini de online olarak merkeze bildiriyor. Uygulamadan faydalanan Küçükköy Mahalle Muhtarı Hasan Kır, mahallelilerin bu uygulamadan önce abone ve tahsilat işlemleri için ilçe merkezine gitmek zorunda kaldıklarını belirterek bu durumun hem maddi, hem de zaman açısından kayıp olduğuna dikkat çekti. Kır, “Bazen 10 TL’lik faturayı ödemek için 15 TL yol masrafı yapıyoruz. Artık ayağımıza kadar gelen gezici şubeler sayesinde işlemlerimizi kolayca yapabileceğimiz için çok mutluyuz” dedi.




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