10 yıl da 97 bin fidan dikti

Aksu’nun Yeşil Karaman mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine okul öğrencileri, orman mühendis ve koruma memurları, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Cephaneci, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin, Konged Kepez İlçe Başkanı Mehmet Tan ve çok sayıda davetli katıldı. 5 bin fidanın toprakla buluşturulduğu fidan dikim etkinliğinde konuşan Nasuh Karataş, “Antalyamız da gösterdiğimiz duyarlılık sayesinde binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Bu konuya hem aile olarak hem de görev yaptığımız tüm kurumlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirilmesi noktasında Yaşanabilir Yeşil Bir Dünya Umuduna destek vermek amacıyla duyarlılık gösterdik” dedi

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş ise, “Değerli büyüğümüz babamız her ne kadar da inşaat sektöründe 45 yıl bulunmuş olsa da Orman Yüksek Mühendisi olarak yeşilin kitabını okumuşluğuna tanık olduk ve bu özelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. İnşaat yapmak için mecburen kullanmak zorunda kaldığımızın çok daha fazlasını yerine koymak boynumuzun borcuydu. Bu bilincimizi daima koruduk. Bu fidanları toprakla buluşturma arzusunu ormana çevirmek için toplandık. İnşallah bir gün gölgesinde oturacağımız bu ağaçlandırmanın memleketimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim” diye konuştu

Orman Yüksek Mühendisi Nasuh Karataş fidan dikimi alanına 2007 yılında ilk olarak 8 bin fidanı toprakla buluşturdu, ardından 84 bin fidanı Çanakkale’ye dikilmesini sağladı.

Son etkinlikte 5 fidanı daha Ormanı ağaçlandırma alanında toprakla buluşturan Nasuh Karataş toplam da 97 bin fidan dikmiş oldu.