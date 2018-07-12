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12 Temmuz 2018 17:14

10 yıldır kaçak olan dolandırıcı Alanya’da yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 22 ayrı hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve 10 yıldır kaçak olan şahıs, polis tarafından yakalandı.

10 yıldır kaçak olan dolandırıcı Alanya’da yakalandı

12 Temmuz 2018 17:14


Hakkında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 22 ayrı suçtan Ankara, İstanbul ve Bolu adliyesince 10 yıldır aranması olan ve kesinleşmiş 10 yıl hapis ile para cezası bulunan Semih B.’nin (53) ilçede olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, dün 15.00 sıralarında Semih B.’nin Hacet Mahallesi Aşçı Sokak üzerindeki bir restoranda olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreste şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Semih B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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