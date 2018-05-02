100 metre açıkta sırtüstü yüzen adam deniz polisini alarma geçti

Kıyıya getirilen ve sağlıklı olan adam, "Geri zekalının biri boğulduğumu sanmış" diyerek ihbarcıya tepki gösterdi.

Polisi alarma geçiren olay, Konyaaltı sahilinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, denizden yaklaşık 100 metre kadar açıldı. Bu sırada sahildeki restorasyon çalışmalarında işçi olduğu öğrenilen bir kişi, denizdeki şahsın oldukça uzakta olduğunu ve dalgalar arasında el kol hareketleri yaptığını düşünerek polise ihbarda bulundu. İşçinin ihbarını duyan diğer tatilcilerden 3 kişi ise şahsın olduğu bölgeye doğru yüzmeye başladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın bulunması için deniz polisinden destek istedi. Deniz polisi, şahsın yanına ulaştığında ise normal bir şekilde yüzdüğünü tespit etti.

Şahsı kurtarmak için yüzerek giden tatilciler, şahsı hiç göremediklerini, kalp krizi geçirip öldüğünü düşündüklerini ifade etti.

"Geri zekalı boğuldu sanmış"

‘Boğulduğunuzu sanmışlar’ diyerek bota alınan şahıs, kıyaya getirildiğinde kendisini ihbar eden işçiye ateş püskürdü. Bottan denize atlayan şahıs, yüzerek kıyaya geldi ve işçiye, “Geri zekalı birisi aramış, boğuluyor” demiş diyerek tepki gösterdi. Tepki gösterilen işçi ise, “Elini kolunu kaldıran adam kayboldu. Can bu. Nasıl bilelim ne olduğunu” dedi. Oldukça öfkeli olduğu gözüken adam, kendisine soru yönelten gazetecilere de tepki gösterdi. 30 yıldır aynı bölgede yüzdüğünü belirten şahıs, "Buradan geri zekalının birisi geri geri yüzüyor, geri geri kulaç atıyor deyip boğulduğumu ihbar etmiş. Öyle bir şey yok. Her gün gittiğim bir yer benim" dedi.

"Ölürsem ölürüm"

Tatilcilerden bir vatandaş ise, "Geri zekalı demen doğrumu? Bir gün ayağına kramp girer ölür kalırsın orada" diyerek şahsa tepki gösterdi. Öfkesi bir türlü dinmeyen adam ise tatilciye, "Ölürsem kendim ölürüm" karşılığını verdi. Tüm bu olayları ise çevredeki tatilciler şaşkın bakışlar içerisinde izledi.