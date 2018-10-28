"100 TL'ye aldık" dedikleri televizyon çalıntı çıktı

Antalya'da bir evden televizyon çalan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, 27 Ekim Cumartesi gecesi Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahalle içerisinde beyaz renkli bir araçta çalıntı malzeme olduğu ihbarını aldı. Aracın içinde O.Ç. ve E.G. isimli şahısların olduğunu tespit eden ekipler, aracın arka koltuğunda ise televizyon olduğunu fark etti. Ekiplerin televizyonun kime ait olduğunu ve faturası olup olmadığını sorması üzerine şüpheliler, televizyonu mahallede bulunan bir kişiden 100 lira karşılığında aldıklarını söyledi. Televizyonun yapılan araştırmada çalıntı kaydı olmadığı anlaşılınca şüpheliler aynı gün serbest bırakıldı. Televizyon ise geçici olarak muhafaza altına alındı. Cumartesi günü sabah saatlerinde D.B.'nin Muratpaşa Mahallesi'ndeki evinden hırsızlık olayı meydana geldiği ve televizyonunun çalındığı bilgisi üzerine televizyon sahibine teslim edildi. Şüpheliler O.Ç. ve E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan M.G.'yi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.