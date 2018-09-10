100 yıllık su sorunu tarihe karışan Susuzşahap'ın yolu da yenileniyor

5 kilometre uzunluğundaki grup yolunu asfaltlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin çağdaş ve güvenilir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri 3.5 kilometre uzunluğundaki Susuzşahap mahalle grup yolunu sathi asfaltla kaplıyor. Öncelikle güzergah üzerinde alt yapı çalışmaları tamamlayan ekipler, yola dolgu malzemesi sererek uzun ömürlü olması için sıkıştırdı. Alt yapı çalışması tamamlanan kısımlar vakit kaybetmeksizin asfaltlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları denetleyerek, bilgi aldı.

Mahalleli mutlu

Susuzşahap Mahalle Muhtarı Kemal Ulaş “ Başkanımız sayesinde mahallemize suyun ardından yol hizmeti de geldi. Sosyal hizmetlerle ilgili yardımlarımız da eksiksiz geliyor. Allah razı olsun Menderes Başkanımızdan. Mahallemizin her neye ihtiyacı varsa tümü gideriliyor'' dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Karasoy ise “Daha önce Susuzşahap mahallemizde su yoktu. Nenelerimiz dedelerimiz köy çeşmesinden tulukla su çekerlerdi. Büyükşehir Belediyesi sayesinde şimdi suyumuz da var yolumuz da. Allah Menderes Türel'den razı olsun” dedi.