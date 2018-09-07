1000 yıllık kestane ağacı turistlerin ilgisini çekiyor

İbradı’da 1000-1100 yıllık olduğu tahmin edilen ’Arapastık’ kestane ağacı turistlerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin önünde durarak hatıra fotoğrafı çektirdikleri ağacın heybetli duruşu görenleri hayret içerisinde bırakıyor. İbradı’nın Ormana Mahallesi’nde alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, ağacı görmek için yerli ve yabancı misafirlerin geldiğini belirterek, "Kestane ağacı halen meyve veren bir ağaç. Özellikle Finlandiya’dan gelen doğa tutkunları, misafirlerimiz buraları çok beğeniyorlar. Ağacın heybeti ise görenleri hayret içerisinde bırakıyor. Ağaç görkemli olduğu gibi ağacın yaşının 1000-1100 yıllık bir ağaç olduğu tahmin ediliyor. Halen üzerinde meyvesi var" diye konuştu.

Özgüven, ağacın isminin hikayesini ise şöyle anlattı:

"1000-1100 yaşlarında olduğu tahmin edilen bu ünlü kestane ağacının adını yaşanmış bir öyküden aldığı rivayet edilir. İbradı, tarihi boyunca çok büyük yangınlar geçirmiştir. Bu yangınların en önemlilerinden biri Osmanlı İmparatorluğu’nda da büyük yankı uyandıran 1861 yangınıdır. Bu yangın, Arap köle Zeynep’in efendisi Mustafa Efendi’nin konağını ateşe vermesiyle başlamış ve İbradı’nın büyük bölümüne yayılarak yanmasına neden olmuştur. Suçlu bulunan Zeynep ise, idam cezasına çarptırılarak bu ağaca asılmıştır. O günden sonra bu kestaneye ’Arapastı’ adı verilmiştir."

Tarihi kestane ağacını görmeye gelen ziyaretçilerden Münir Korman, Arapastık kestanesini görünce hayretler içerisinde kaldığını söyledi. Korman, "Genişliğinin 13 metre olması beni çok şaşırttı. Hayatımda böyle bir heybetli ağaç görmedim. Ona nice uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.