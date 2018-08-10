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10 Ağustos 2018 18:58

11 yıldır aranan katil zanlısını, sahte kimlikle böbrek nakli ele verdi

11 yıldır aranan cinayet zanlısı Antalya’da sahte kimlikle börek nakli yaptırdığı hastanede yakalandı.

11 yıldır aranan katil zanlısını, sahte kimlikle böbrek nakli ele verdi

10 Ağustos 2018 18:58

Olay, nakil için sahte kimliği kullanılan kişinin rahatsızlanıp hastaneye başvurması üzerine ortaya çıktı.


2007 yılında silahla başından vurarak öldürüp kayıplara karışan İ.A, sahte kimlikle böbrek nakli yaptırdığı Antalya’da, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya’da F.G. isimli vatandaş, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti. Kendisine bir süre önce böbrek nakli yapıldığını söylenmesi üzerine şüphelenen F.G., sağlığının yerinde olduğunu nakil olmadığını anlatıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İhbarla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.


Ekipler sahte kimlikli kişinin 2007 yılında Sakarya’nın Kemaliye köyünde Z.E. isimli kişiyi alacak verecek meselesi yüzünden tabanca ile öldürme olayından aranan cinayet zanlısının İ.A. olabileceği bilgilerine elde etti. 11 yıldır her yerde aranan zanlının F.G. ismiyle Antalya’da özel bir hastanede kardeşinden aldığı böbrekle İ.A. ismiyle nakil olduğunu belirlendi. 15 gün önce nakil olan İ.A.’nin F.G.’nin kimlik bilgileriyle hastaneye kontrole geleceğini öğrenen ekipler, şüphelinin kaldığı oteli belirledi. Otel ve kontrole gideceği özel hastanede güzergahında önlemler alan KOM ekipleri, kontrollerinin ardından hastane çıkışında F.G.’ye ait kullandığı sahte kimlikle yakalandı. Elinde poşetle rahat bir şekilde hastaneden çıkan ve bir markete giren İ.A., çıkışta polisi biranda karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Elindeki poşet sivil polisler tarafından alınan ve üst araması yapılan şüpheli gözaltına alındı. İ.A.’nın üzerinden organ naklinde kullandığı F.G.’ye ait kimlik çıktı.




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