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13 Mayıs 2018 09:50

112 Çağrı Merkezi’ne hakarete 15 bin TL’lik para cezası

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edip, görevliye hakaret eden bir kişiye mahkeme tarafından 15 bin 200 TL para cezası uygulandı.

112 Çağrı Merkezi’ne hakarete 15 bin TL’lik para cezası

13 Mayıs 2018 09:50


Türkiye’de ’tek acil çağrı numarası’ oluşturma projesinin pilot ili Antalya’da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, 9 yıldır aralıksız hizmetini sürdürüyor. Merkezde, ambulans, polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, afet acil ve orman yangın birimleri bir arada ve koordineli bir şekilde 24 saat görev yapıyor.



2017 yılı verileri


2017 yılında çağrı merkezine gelen toplam çağrı sayısı 2 milyon 5 bin 300. Bunun 1 milyon 154 bin 955’i gerekli, 850 bin 345’i ise gereksiz çağrı. Merkeze gelen çağrıların yüzde 42’sini gereksiz çağrılar oluştururken, kurumlara aktarılan çağrı oranı ise yüzde 58 oldu. Bu yılın ilk 4 ayında gelen 629 bin 137’lik toplam çağrı sayısının 354 bin 496’sı gerekli, 274 bin 641’i gereksiz oldu. Çağrıların yüzde 56’sı gerekli, yüzde 44’ü gereksiz olarak belirlendi.



“Asılsız ihbarla hakaret edene para cezası”


Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hüseyin Bal, “2017 yılında 2 milyon 5 bin 300 çağrı aldık ve bunun yüzde 58’i gerekli çağrı, yüzde 42’si gereksizdi. Bu yılın ilk 4 ayında gelen 629 bin 137 çağrıdan, 354 bin 496’sı gerekli, 274 bin 641’i gereksiz çağrı şeklinde oluştu. Oran ise yüzde 56 gerekli, yüzde 44 gereksiz çağrı şeklindedir. Asılsız çağrılarla ilgili idari ve adli işlemler yapılıyor. 2017 yılında asılsız çağrı yapan bir kişiye mahkeme tarafından 15 bin 200 TL para cezası kesildi. 2018 yılının ilk 4 ayında asılsız ihbarda bulunan 18 kişi hakkında işlem başlattık” dedi.




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