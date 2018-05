112 ekibi hayata döndürdükleri genci ziyaret etti

25 Nisan gecesi asker eğlencesinden dönen Burak Budak (27) idaresindeki 07 LH 218 plakalı otomobil, Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde sulama kanalına uçmuştu. Budak, araç içerisinde 15 dakikanın üzerinde oksijensiz kalmış, araçtan çıkarıldığında da kalbi durmuştu. Mehmet Ender Aygör, Özcan Gönen ve Hayri Ayhan’dan oluşan 112 Acil Sağlık ekibinin ambulans içerisinde yaptığı müdahale sonunda Budak’ın kalbi yeniden çalışmaya başlamış, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde 2 gün kaldıktan sonra hayata tutunmuştu. Manavgat Devlet Hastanesi’nde normal odaya alınan Burak Budak’a ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık ekibinden Mehmet Ender Aygör ve Hayri Ayhan ziyarette bulundu. Budak’ın anne ve babası, oğullarına ilk müdahaleyi yaparak hızlı bir şekilde hastaneye yetiştiren 112 görevlilerine teşekkür edecek cümle bulamadıklarını belirtirken, Burak Budak 112 görevlilerine sarılarak teşekkür etti.

Mehmet Ender Aygör ve Hayri Ayhan, Budak’ın ikinci şansı yakaladığını belirterek, bu şansı en iyi şekilde kullanmasını, bundan böyle her konuda çok dikkatli olması gerektiğini dile getirdiler. Birçok olayda haksız yere kendilerine sözlü ve fiziki saldırılar yapıldığını belirten Aygör ve Ayhan, bu durumun özellikle hastanelerin acil servislerinde doktor ve sağlık ekiplerine, hatta güvelik görevlilerine de yapıldığına dikkat çekerek, “Biz insanlara zor durumlarında yardımcı olmak için eğitim aldık. Bizim görevimiz insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmak. İnsanlardan tek istediğimiz olay yerinde bizleri rahat bırakmaları ve işimizi yapmamıza engel olmamalarıdır. Biz bir hayat kurtardığımızda dünyayı kurtardığımıza inanan ve en az hayatı kurtulan kişilerin aileleri kadar bu duruma sevinen, mutlu olan insanlarız. Bir diğer ve en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de trafikte ambulansa yol verilmemesidir. İnsanlar her an bir sevdiğinin, bir yakınının ambulans içerisinde hastaneye yetiştiriliyor olabileceğini aklından çıkarmasın ve ambulansa trafikte gerekli kolaylığı sağlasın” dediler.

112 sağlık ekibinin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu, ilk fırsatta kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunacağını belirten Burak Budak ise, kendisine ikinci hayatın bağışlandığını, ikinci şansı en iyi şekilde kullanacağını söyledi.