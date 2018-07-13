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13 Temmuz 2018 10:38

112 sağlık ekiplerinin hayata döndürme çabası sonuç vermedi

Antalya’da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçerin şahıs, sağlık ekiplerinin kıyıda yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

112 sağlık ekiplerinin hayata döndürme çabası sonuç vermedi

13 Temmuz 2018 10:38


Edinilen bilgiye göre dün gece yarısı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Sahile gelen vatandaşlar denizde bir kişinin uzun süredir hareketsiz durduğunu fark etti. Kıyıya çıkartılan şahıs için 112 Acil Çağrı Merkezinden ’den yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri aşırı derecede su yutan ve hayati fonksiyonları bulunmayan şahsı hayata döndürmek için büyük çaba harcadı. Yaklaşık 20 dakika boyunca hayata döndürülmeye çalışılan şahıs hastaneye götürülmek için ambulansa taşındı. Sahilden ambulansa kadar yaklaşık 150 metrelik mesafe boyunca sağlık ekipleri kimliği belirsiz şahsa kalp masajı yapmayı sürdürdü. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken sahilde bulunan eşyaları arasında altın ve çeşitli madenler aramakta kullanılan dedektör olması dikkat çekti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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