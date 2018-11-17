114 kilo olduğu için işe alınmayan Dilara annesini örnek alıp 7 ayda 59 kilo verdi

Antalya'da annesini örnek alıp tüp mide ameliyatı olan genç kız, 7 ayda 59 kilo vererek 55 kiloya düştü. Kiloları nedeniyle çok sevdiği muhasebecilik mesleğinde iş bulamayan genç kız, şimdilerde sevdiği işi yapabiliyor.

Ev hanımı 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Songül Şen, 1 yıl önce yaklaşık 126 kiloyken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Uzman Doktor Burhan Mayir'e tüp mide ameliyatı oldu. Anne Şen, kilo vermeye başlayınca 1 ay sonra da 114 kilo olan kızı Dilara Aydeniz de aynı ameliyatı oldu. Ardından annesinin 45, ablasının 59 kilo verdiğini gören 161 kilodaki Ömer Aydeniz de (17) tüp mide ameliyatı oldu. Anne Şen, artık rahatlıkla evde yürüyüp, sokağa çıkıp, özellikle de çamaşır makinesinden çamaşırlarını çıkarabilmenin mutluluğunu yaşarken Dilara Aydeniz de kendisiyle dalga geçilen, giyinme sorunu yaşatan, sosyalleşmesine engel olan kilolarından kurtuldu. Bir yılda 55 kiloya ulaşan Aydeniz, daha önce kiloları nedeniyle alınmadığı işlere rahatlıkla girebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Kiloları nedeniyle işe alınmamıştı"

Annesi ve kardeşiyle fazla kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yayan Dilara Aydeniz, 10 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladığını söyledi. Aşırı kilolarının yaşı ilerledikçe hayatını olumsuz etkilemeye başladığını dile getiren Aydeniz, "Ama en önemlisi iş bulamıyordum. Kilodan dolayı işe almak istemiyorlardı. Yeteneğe değil görünüşe bakılıyordu. Bütün iş görüşmelerimden ret cevabı aldım. Uzun süre çalışamadım. 124 kiloya kadar ulaşınca da yürümek, giyinmek, hareket kabiliyetim azaldı. Ameliyata girdiğimde 114 kiloydum, çünkü bekleme sürecinde 10 kilo verdim" dedi.

"Rahatlıkla işe alınıyorum"

Geçtiğimiz yıl ekim ayında operasyon geçirdiğini dile getiren Aydeniz, "7 ayda bu kiloma düştüm. Yeniden yürümeye başladım. İşe de başladım. Sevdiğim muhasebeciliği yapıyorum. Daha önce gitmediğim yerlere gidiyorum. Yeniden doğmuş gibiyim" diye konuştu.

Anne Songül Şen ise iki çocuğuyla birlikte ailece obez olduklarını kaydetti. Ev işlerinde çok zorlandığını ifade eden Şen, "Makineden çamaşırları bile zor çıkarıyordum. Ancak ayaktaki işleri yapabiliyordum. 126 kilo girim ameliyata şu an 81 kilodayım. Oğlum 161 kiloyla girdi, 2.5 ayda 30 kilo verdi. Hayatımızdan memnunuz" dedi.

"Ailemiz sağlıklı ve mutlu"

Operasyonu gerçekleştiren Burhan Mahir, Dilara'nın bir yıl önce ameliyat olduğunu ve kilolarından yarıdan fazlasını verdiğini belirtti. Dilara'nın sağlıklı şekilde hayatını devam ettiğini dile getiren Mahir, "Anne Songül Şen de ameliyat oldu. O da 45 kilo verdi. Şu an sağlıklı ve mutlu. En son da küçük kardeşi ameliyat ettik. Ailemiz sağlıklarına kavuştu ve yeni hayatlarına başladı" dedi.