12 Mahalleye içme suyu sağlayacak proje hızlandırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kumluca ilçesi’nde 12 Mahallenin İçme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Karaağaç İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarına başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesinin Kumluca’da yatırımlarına devam ettiğini belirten Evran, “112 kilometrelik isale hattı çalışmaları güzergâhını yerinde inceleyip inşası devam eden Belen 1 ve Belen 2 içme suyu depolarını yerinde inceledim. Belen 1 içme suyu depomuz bin tonluk Belen 2 içme suyu depomuz ise 250 tonluk olup Yazır, Yeşilköy ve Adrasan Mahallelerine su dağıtımı yapacak. Yapılan bu çalışmalarımızın toplam maliyeti 60 milyon olup 2018 yılı sonuna bitirilmesini hedefliyoruz” dedi.