12 yaşındaki Rus çocuğa yaya geçidinde kamyonet çarptı

Edinilen bilgiye göre, Kemer’e bağlı Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle birlikte tatil yapan 12 yaşındaki Rus çocuk Veronika Peretiagina, Sahil Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Trafik akışında yaya geçidine yaklaşan araçların yavaşlamadığı yaya geçidinden koşarak karşıya geçmeye çalışan Veronika Peretiagina, sürücü Hüsamettin Ö. idaresindeki 07 KBR 98 plakalı kamyonetin çarpması sonucunda 10 metre ileriye fırladı. Başını kamyonetin camına çarptığı belirlenen Veronika Peretiagina, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği çevredeki vatandaşlar sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden bölgede hız kesiciler yapmasını istedi. Otel Genel Müdürü Dinçer Sarıkaya da, Kemer’de trafikte yaya öncelikli trafik konusunda kampanyalar düzenlendiğini hatırlatarak, buna rağmen vatandaşların beklenen hassasiyeti göstermemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.